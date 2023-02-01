Февраль, 01 в 6:20

На 343-е сутки полномасштабной войны российские войска наступают со значительными потерями на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Безуспешным есть наступление врага на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются.

Сейчас смотрят Карта боевых действий в Украине на 01.02.2023 Потери РФ на 1 февраля 2023 личного состава – около 128 420 (+920),

танков ‒ 3 209 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 6 382 (+4),

артиллерийских систем – 2 207 (+10),

реактивных систем залпового огня – 458 (+4),

средств противовоздушной обороны ‒ 221,

самолетов – 293,

вертолетов – 284,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 951,

крылатых ракет ‒ 796,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 061 (+13),

специальной техники – 200. Полномасштабная война в Украине длится уже 343-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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