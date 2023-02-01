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Факты / Україна

Карта боевых действий на 01.02.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 343-е сутки полномасштабной войны российские войска наступают со значительными потерями на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Безуспешным есть наступление врага на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются.

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  • личного состава – около 128 420 (+920),
  • танков ‒ 3 209 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 382 (+4),
  • артиллерийских систем – 2 207 (+10),
  • реактивных систем залпового огня – 458 (+4),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 221,
  • самолетов – 293,
  • вертолетов – 284,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 951,
  • крылатых ракет ‒ 796,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 061 (+13),
  • специальной техники – 200.

Полномасштабная война в Украине длится уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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