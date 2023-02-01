Карта боевых действий на 01.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 343-е сутки полномасштабной войны российские войска наступают со значительными потерями на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Безуспешным есть наступление врага на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На Купянском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются.
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Карта боевых действий в Украине на 01.02.2023
Потери РФ на 1 февраля 2023
- личного состава – около 128 420 (+920),
- танков ‒ 3 209 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 6 382 (+4),
- артиллерийских систем – 2 207 (+10),
- реактивных систем залпового огня – 458 (+4),
- средств противовоздушной обороны ‒ 221,
- самолетов – 293,
- вертолетов – 284,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 951,
- крылатых ракет ‒ 796,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 061 (+13),
- специальной техники – 200.
Полномасштабная война в Украине длится уже 343-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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