Карта бойових дій на 01.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 343-тю добу повномасштабної війни російські війська наступають, зазнаючи значних втрат, на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Безуспішним є наступ ворога на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
На Куп’янському та Запорізькому напрямках окупанти обороняються.
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Карта бойових дій в Україні на 01.02.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.