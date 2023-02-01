Карта бойових дій на 01.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 01 в 6:20

На 343-тю добу повномасштабної війни російські війська наступають, зазнаючи значних втрат, на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Безуспішним є наступ ворога на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Куп’янському та Запорізькому напрямках окупанти обороняються.

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Карта бойових дій в Україні на 01.02.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.