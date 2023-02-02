Февраль, 01 в 22:45

Служба безопасности при содействии нейтрализовала организованную преступную группировку, которая действовала под руководством Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.

Как отметили в СБ Украины, злоумышленники были разоблачены благодаря руководству столичной полиции и и.о. Игоря Клименко.

По данным спецслужбы, чиновники из миграционной полиции наладили масштабные схемы по “крышеванию” проституции в Киеве и других регионах страны, а ежемесячные “доходы” организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 млн грн.

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Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ были задержаны заместитель начальника Департамента миграционной полиции, руководитель отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцать участников группировки.

По данным следствия, чиновники “прикрывали” деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве.

В публичные дома подбирали девушек в возрасте от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием, указывают в СБУ.

— Кроме этого, они создали сеть специализированных групп в мессенджерах, в которых “администраторы” подыскивали гражданок для оказания интимных услуг за деньги, в том числе “эскорта”. Сутенеры предлагали им “поездки” к клиентам в разных областях Украины, а также отправляли за границу. Стоимость “услуг” составляла от 500 до 10 тыс. долл. за ночь, — сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что в рамках уголовного производства сотрудники Службы безопасности провели более 30 обысков по адресам пребывания фигурантов, в частности в административных зданиях Национальной полиции Украины.

На основании собранных доказательств более 20 лицам сообщено о подозрении по статьям 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ст. 302 (создание или содержание мест разврата) и ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители продолжают расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.