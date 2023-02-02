Служба безпеки за сприяння нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло під керівництвом Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Як зазначили у СБ України, зловмисників було викрито завдяки керівництву столичної поліції та в.о. Ігоря Клименка.

За даними спецслужби, високопосадовці з міграційної поліції налагодили масштабні схеми з “кришування” проституції в Києві та інших регіонах країни, а щомісячні “прибутки” організаторів нелегального бізнесу становили понад 50 млн грн.

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Зазначається, що в результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ були затримані заступник начальника Департаменту міграційної поліції, керівник відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання.

За даними слідства, посадовці “прикривали” діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві.

До будинків розпусти підбирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом, вказують в СБУ.

– Крім цього, вони створили мережу спеціалізованих груп у месенджерах, в яких “адміністратори” підшукували громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі “ескорту”. Сутенери пропонували їм “поїздки” до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон. Вартість “послуг” становила від 500 до 10 тис. дол. за ніч, – повідомили у спецслужбі.

Зазначається, що в межах кримінального провадження співробітники Служби безпеки провели понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Національної поліції України.

На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру за статтями 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), ст. 302 (створення або утримання місць розпусти) та ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці продовжують розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.