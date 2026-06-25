8 июня 2026 появились сообщения от партизанского движения Атеш, что российские военные якобы начали покидать часть позиций на Кинбурнской косе.

По информации, распространяемой этим движением со ссылкой на собственные источники в российской группировке, причиной могут быть усложнение логистики и регулярные удары по маршрутам поставки.

Также утверждается, что отдельные подразделения, в том числе 337 полк РФ, якобы покидают позиции из-за проблем с обеспечением — нехватки боеприпасов, горючего и продовольствия. Отдельно упоминается возможный отвод сил от прибрежной линии из-за потерь личного состава.

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В то же время, эти данные не были официально подтверждены украинской или российской сторонами.

25 июня Силы обороны сообщили, что на Кинбурнской косе подняли украинский флаг.

Где находится Кинбурнская коса и каково ее значение в русско-украинской войне, читайте в нашем материале.

Кинбурнская коса: расположение

Кинбурнская коса – узкая песчаная полоса, отделяющая Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Это часть сложной экосистемы юга Украины, объединяющая море, лиман и степную зону в один природный комплекс.

Формально коса является продолжением Кинбурнского полуострова и сформирована из песков нижнеднепровских террас, которые скапливались здесь еще после последнего ледникового периода. Именно эта геологическая “память” и создала уникальный ландшафт.

Кинбурнская коса на карте Украины

Кинбурнская коса на карте расположена в пределах Николаевского района Николаевской области, недалеко от Очакова. В то же время Кинбурнский полуостров, частью которого он является, лежит на стыке двух областей — Николаевской и Херсонской.

Иногда “косой” называют весь полуостров, хотя географически это разные понятия. Такая неразбериха возникла из-за того, что именно этот узкий участок суши является наиболее узнаваемой и экологически уникальной частью территории.

Кинбурнская коса входит в состав Черноморского биосферного заповедника – одной из ключевых природоохранных территорий юга Украины.

Уникальная природа, существовавшая до войны

До полномасштабного вторжения Кинбурнская коса считалась одной из наиболее биоразнообразных территорий побережья Черного моря.

Здесь было зафиксировано более 280 видов птиц, и значительная часть из них имела природоохранный статус. В частности, около 63 видов были занесены в Красную книгу Украины. Это делало косу важной не только для Украины, но и для международных экологических наблюдений.

Особое внимание ученых привлекали большие колонии птиц — мартины, кулики, цапли. Территория также известна как место массового цветения диких петушков и ирисов, весной создававших сплошные цветочные поля.

Еще одна особенность — одна из самых больших в Европе природных очагов диких орхидей. Именно эти растения часто называли “визитной карточкой” Кинбурнской косы в туристических описаниях.

Значение Кинбурнской косы в войне в Украине

В марте 2022 года русские войска оккупировали Кинбурнскую косу. Ее расположение имело стратегическое значение — контроль над этой территорией позволяет влиять на морские подходы в порты Николаева и Херсона, а также контролировать часть акватории возле Очакова.

Фактически коса стала одной из точек, по которым блокировались важные транспортные и морские маршруты юга Украины.

В последние дни украинские военные неоднократно информировали о поражении российских логистических маршрутов и складских объектов на южном направлении. Речь идет о системных ударах по инфраструктуре снабжения, обеспечивающей оккупационные подразделения на временно захваченных территориях.

В частности, в Силах специальных операций ранее заявляли об установлении частичного воздушного контроля над участком маршрута Мелитополь – Чонгар. Этот путь имеет ключевое значение для обеспечения русских войск и поддержки транспортного сообщения с временно оккупированным Крымом.

Отдельно представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что после серии ударов по складам боеприпасов в Запорожской и Херсонской областях российское командование было вынуждено ввести ограничения на использование артиллерийских снарядов. По его словам, это явилось следствием усложнения поставок и нарушения логистических цепей.

Также ранее фиксировались сообщения о повреждениях мостовой инфраструктуры в районе Чонгара, что дополнительно усложнило перемещение техники и поставку для российских подразделений на южном направлении.

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