После начала полномасштабной войны в Украине значительно увеличилось количество случаев, когда граждане находят или хранят оружие и боеприпасы. Но даже в отсутствие злого умысла незаконное хранение оружия может привести к уголовной ответственности.

Рассказываем, что считается нарушением закона, какое наказание предусмотрено за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также в каких случаях суд может учитывать обстоятельства военного времени.

Незаконное хранение оружия: статья Уголовного кодекса

Ответственность за незаконное обращение с оружием определена статьей 263 Уголовного кодекса Украины.

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Согласно закону, уголовным правонарушением считается ношение, приобретение, передача, сбыт или незаконное хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без соответствующего разрешения.

При этом исключение сделано только для гладкоствольного охотничьего оружия, которое может находиться в собственности граждан при наличии необходимых документов.

Отдельно закон предусматривает ответственность за незаконное обращение с холодным оружием, в частности, кинжалами, кастетами и другими подобными предметами.

Какое наказание предусмотрено за незаконное хранение оружия

Многих украинцев интересует, что будет за хранение оружия. По части первой статьи 263 УКУ незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет.

Если же речь идет о незаконном ношении, изготовлении или сбыте холодного оружия, суд может назначить:

штраф до 68 тыс. грн.;

общественные работы;

пробационный надзор;

ограничение свободы;

лишение свободы сроком до трех лет.

Следовательно, обойтись штрафом за незаконное хранение оружия можно только в случае, если это ножи, кастеты. Ведь основным наказанием за хранение именно огнестрельного оружия является лишение свободы.

Незаконное изготовление и ремонт оружия: какая ответственность

Кроме хранения оружия, Уголовный кодекс отдельно наказывает за его незаконное изготовление, переработку или ремонт. Такие действия предусмотрены статьей 263-1 УКУ.

За незаконное изготовление, переработку или ремонт огнестрельного оружия, а также незаконное изготовление боеприпасов или взрывных устройств грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Если правонарушение совершено группой лиц или повторно, наказание может возрасти до десяти лет лишения свободы. Для организованных групп закон предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Когда можно избежать ответственности за хранение оружия

Но закон предусматривает исключения. Лицо не подлежит уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, если добровольно сдаст оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в органы власти.

Именно поэтому юристы советуют не хранить найденное или трофейное оружие дома без надлежащего оформления, а сразу уведомлять правоохранителей или соответствующие военные структуры.

Освобождает ли военное положение от ответственности за незаконное хранение оружия

В статье 43 УКУ указано, что уголовная ответственность не наступает для лица, использующего оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества против лиц, участвующих в вооруженной агрессии против Украины, а также наносит ущерб или уничтожает имущество в ходе таких действий.

Но военное положение само по себе не освобождает человека от ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия. Это подтвердил Кассационный уголовный суд по делу №607/18500/23.

По этому делу мужчина хранил дома четыре единицы огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Защита настаивала, что оружие использовалось для помощи военным и обороны государства во время войны.

Однако суд обратил внимание, что оружие хранилось на территории Тернопольской области, где активные боевые действия не велись. Поэтому такие действия нельзя считать напрямую связанными с отпором и сдерживанием вооруженной агрессии.

Суд пришел к выводу, что незаконное обращение с оружием на территории, где не ведутся боевые действия, не охватывается положениями об оправданном риске или исполнении обязанности по защите государства.

Это означает, что для применения соответствующих исключений следует доказать прямую связь между хранением или использованием оружия и реальными условиями обороны страны в зоне боевых действий.

Незаконное хранение оружия военным: что нужно знать

Военнослужащие также обязаны соблюдать правила хранения оружия.

Для военных порядок хранения и использования служебного оружия регулируется отдельными нормативными документами. В частности, речь идет о приказе Министерства обороны Украины №359, которым утверждена Инструкция об организации учета, хранения и выдачи стрелкового оружия и боеприпасов в Вооруженных Силах Украины.

Именно этот документ определяет правила обращения с табельным оружием, то есть оружием, которое военнослужащие получают для выполнения служебных и боевых задач.

Согласно инструкции табельное оружие подлежит строгому учету и должно храниться в специально оборудованных комнатах хранения оружия воинских частей. Самовольное вынесение такого оружия за пределы определенных мест или его хранение на дому не допускается.

В то же время военнослужащие могут владеть личным гражданским оружием на общих основаниях. Однако такое оружие должно храниться в соответствии с требованиями законодательства и при наличии необходимых разрешений.

Следовательно, штатное или табельное оружие, получаемое военным для выполнения служебных задач, не может храниться дома. Оно должно находиться в специально оборудованных комнатах для хранения оружия в воинских частях.

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