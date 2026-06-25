Украина должна формировать новые бригады из-за возможного расширения активной линии фронта на севере и угрозы наступления со стороны Беларуси.

Об этом в комментарии Liga.net заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что сказал Сырский о новых бригадах ВСУ

Александр Сырский объяснил, что противник пытается увеличить протяженность фронта примерно на 160 км, не преуспев на основных направлениях нападения.

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Главнокомандующий подчеркнул, что враг преобладает в количестве военных и вооружения, поэтому для того чтобы гарантированно отразить это возможное наступление и защитить свои территории, Украине необходимо сформировать новые бригады.

– Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году еще создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь. Третьего не дано, – заметил Сырский.

На вопрос, почему новые бойцы не пополняют уже имеющиеся бригады, а идут сразу в новые, он ответил, что “если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться”.

По его словам, бригаду “не получится растянуть” по территории, так что увеличение ее численности может лишь увеличить ее жизненный цикл как боевой единицы на определенном участке.

Александр Сырский подчеркнул, что сейчас другая специфика линии фронта – она значительно увеличилась в глубину.

– Когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части, – подытожил он.

Напомним, ІSW считает, что Кремль может использовать механизмы Союзного государства для вовлечения Беларуси в войну.

Также РФ может попытаться привлечь беларусских граждан на военную службу.

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