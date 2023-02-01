На теле сеченные раны: воспитательница Киевской области пытала 9-летнего ребенка

Февраль, 01 в 12:50

В Киевской области воспитательница издевалась над девятилетней девочкой в детдоме. Как сообщил глава Киевской областной полиции Андрей Небытов, она откровенно пытала ребенка.

– Просто бесчеловечная жестокость к ребенку. Воспитательница детского дома на Фастовщине вместо того, чтобы оберегать и беспокоиться о подопечной, откровенно пытала 9-летнюю девочку. На теле малолетней обнаружили сеченные раны, – рассказал он.

Небытов добавил, что хуже всего в этой ситуации то, что подобные “методы воспитания” в данном заведении применялись уже не впервые.

Пришлось изъять всех 19 детей этого детдома, отмечается, что они находятся в больнице для проведения обследования и выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сейчас смотрят – Полиция и прокуратура Киевщины всегда имели принципиальную позицию относительно строгого наказания лиц, проявляющих жестокость к детям. Сейчас 51-летняя уроженка Киева задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дальнейшую ее судьбу решит суд, – говорится в сообщении. Уточняется, что за побои и издевательства над малолетней подозреваемой воспитательнице грозит до 6 лет лишения свободы. Небытов призвал всех, кому известны случаи насилия над детьми, сообщать об этом в социальные службы или органы Нацполиции. Читайте Развращал и насиловал детей: в Одесской области суд арестовал директора детдома

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter