На тілі січені рани: вихователька на Київщині катувала 9-річну дитину

Лютий, 01 в 12:50

На Київщині вихователька знущалась з дев’ятирічної дівчинки у дитбудкинку. Як повідомив очільник Київської обласної поліції Андрій Нєбитов, вона відверто катувала дитину.

– Просто нелюдська жорстокість до дитини. Вихователька дитячого будинку на Фастівщині, замість того, аби оберігати і турбуватись про підопічну, відверто катувала 9-річну дівчинку. На тілі малолітньої виявили січені рани, – розповів він.

Нєбитов додав, що найгірше в цій ситуації те, що подібні “методи виховання” у даному закладі застосовувались вже не вперше.

Довелось вилучити усі 19 дітей цього дитбудинку, зазначається, що вони перебувають у лікарні для проведення обстеження і з’ясування усіх обставин події.

Зараз дивляться – Поліція і прокуратура Київщини завжди мали принципову позицію щодо суворого покарання осіб, які проявляють жорстокість до дітей. Зараз 51-річна уродженка Києва затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд, – сказано в повідомленні. Уточнюється, що за побої і знущання над малолітньою підозрюваній виховательці загрожує до 6 років позбавлення волі. Нєбитов закликав усіх, кому відомі випадки насилля над дітьми, повідомляти про це соціальні служби або органи Нацполіції. Читайте Розбещував та ґвалтував дітей: на Одещині суд заарештував директора дитбудинку

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