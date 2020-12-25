PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Развращал и насиловал детей: в Одесской области суд арестовал директора детдома

В Одесской области Измаильский горрайонный суд арестовал директора коммунального предприятия Измаильский специализированный дом ребенка, которого подозревают, в сексуальном насилии над малолетними детьми.

59-летнего мужчину суд постановил взять под стражу с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн. Мера пресечения избрана на 55 суток.

Читайте: На Днепропетровщине мужчина зарабатывал на порно с детьми

Директора также отстранили от исполнения обязанностей.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, мужчина с июня 2018 года по август 2020 года систематически принуждал к сексу в своем служебном кабинете троих детей.

Он говорил детишкам, что они будут пересматривать мультфильмы, играть в коллективные игры и есть сладости.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх