В Одесской области Измаильский горрайонный суд арестовал директора коммунального предприятия Измаильский специализированный дом ребенка, которого подозревают, в сексуальном насилии над малолетними детьми.

59-летнего мужчину суд постановил взять под стражу с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн. Мера пресечения избрана на 55 суток.

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Директора также отстранили от исполнения обязанностей.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, мужчина с июня 2018 года по август 2020 года систематически принуждал к сексу в своем служебном кабинете троих детей.

Он говорил детишкам, что они будут пересматривать мультфильмы, играть в коллективные игры и есть сладости.