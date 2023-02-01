Февраль, 01 в 10:07

Точного объяснения, зачем Россия тратит свои ограниченные запасы снарядов для обстрелов Херсона, нет.

Об этом 1 февраля сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве считают, что российские командиры, вероятно, намеренны ухудшить моральное состояние гражданских в Херсоне и сдержать любые контратаки Вооруженных сил Украины через реку Днепр.

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Британские разведчики заявляют, что в последние дни одни из самых интенсивных обстрелов в войне России против Украины, предположительно, произошли вдоль реки Днепр на Юге Украины, что продолжились артиллерийским огнем по Херсону с востока реки.

Херсон, констатируют в разведке Минобороны Великобритании, является тем крупным украинским городом за пределами Донбасса, который войска РФ обстреливают наиболее регулярно.

Напомним, что 29 января власти Херсона сообщили о трех погибших мирных жителях.

В тот же день под огонь РФ попали два иностранных судна в херсонском порту. Из-за повреждений судов произошел разлив нефти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Ольга Чайко