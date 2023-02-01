Навіщо РФ витрачає залишки снарядів для обстрілу Херсону – версія розвідки Британії
Точного пояснення, навіщо Росія витрачає свої обмежені запаси снарядів для обстрілу Херсону, немає.
Про це 1 лютого повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.
У британському оборонному відомстві вважають, що російські командири, імовірно, мають на меті погіршити моральний стан цивільних у Херсоні та стримати будь-які контратаки Збройних сил України через річку Дніпро.
Британські розвідники заявляють, що останніми днями одні з найінтенсивніших обстрілів у війні Росії проти України, імовірно, відбулися вздовж річки Дніпро на Півдні України, що продовжились артилерійським вогнем по Херсону зі сходу річки.
Херсон, констатують у розвідці Міноборони Великої Британії, є тим великим українським містом за межами Донбасу, яке війська РФ обстрілюють найбільш регулярно.
Нагадаємо, що 29 січня влада Херсону повідомила про трьох загиблих мирних жителів.
Того ж дня під вогонь РФ потрапили два іноземних судна в херсонському порту. Через пошкодження суден стався розлив нафти.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Ольга Чайко