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Факти / Україна

Навіщо РФ витрачає залишки снарядів для обстрілу Херсону – версія розвідки Британії

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Навіщо РФ витрачає залишки снарядів для обстрілу Херсону – версія розвідки Британії

Точного пояснення, навіщо Росія витрачає свої обмежені запаси снарядів для обстрілу Херсону, немає.

Про це 1 лютого повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві вважають, що російські командири, імовірно, мають на меті погіршити моральний стан цивільних у Херсоні та стримати будь-які контратаки Збройних сил України через річку Дніпро.

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Британські розвідники заявляють, що останніми днями одні з найінтенсивніших обстрілів у війні Росії проти України, імовірно, відбулися вздовж річки Дніпро на Півдні України, що продовжились артилерійським вогнем по Херсону зі сходу річки.

Карта бойових дій довкола Херсону та Миколаєва 31 січня 2023

Херсон, констатують у розвідці Міноборони Великої Британії, є тим великим українським містом за межами Донбасу, яке війська РФ обстрілюють найбільш регулярно.

Нагадаємо, що 29 січня влада Херсону повідомила про трьох загиблих мирних жителів.

Того ж дня під вогонь РФ потрапили два іноземних судна в херсонському порту. Через пошкодження суден стався розлив нафти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Ольга Чайко

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