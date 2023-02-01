Февраль, 01 в 18:51

Оккупанты угрожают украинским родителям на оккупированных территориях лишением родительских прав, если они откажутся отдать детей в учреждения по “патриотическому воспитанию”.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 1 февраля.

— В частности, в Старобельске Луганской области российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в так называемый казацко-кадетский корпус для якобы “правильного патриотического воспитания”. Людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, угрожают лишением родительских прав, — сообщили в Генштабе.

В то же время противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру на временно захваченной территории в собственных целях.

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— Так, городскую больницу Днепрорудного Запорожской области российские оккупанты используют как военный госпиталь. Медикаменты и врачей-хирургов привезли из Российской Федерации, — рассказали военные.

В украинском Генштабе добавили, что в течение суток противник нанес два ракетных (по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск и Краматорск Донецкой области) и два авиационных удара, а также совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Ситуация по направлениям:

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял Невское и Диброву Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области.

На Бахмутском направлении танковых и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое воздействие попали более 20 населенных пунктов, в частности, Временка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне и Новоданиловка в Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись город Херсон, а также Дмитровка Николаевской области.

При этом украинские подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.