Окупанти погрожують українським батькам на окупованих територіях позбавленням батьківських прав, якщо вони відмовляться віддати дітей до закладів з “патріотичного виховання”.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 1 лютого.

Військові повідомили, що російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини.

Зараз дивляться

– Зокрема, у Старобільську Луганської області, російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до такого собі козацько-кадетського корпусу для начебто “правильного патріотичного виховання”. Людям, які відмовляються віддавати своїх дітей до зазначеного корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав, – повідомили у Генштабі.

Водночас противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у власних цілях.

– Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезено з Російської Федерації, – розповіли військові.

В українському Генштабі додали, що протягом доби противник завдав два ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та два авіаційних удари, а також здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Ситуація за напрямками:

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області.

На Бахмутському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області.

При цьому українські підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.