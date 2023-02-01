Пентагон со скепсисом относится к отказу Байдена поставлять самолеты F-16 — WP

Февраль, 01 в 11:51

В Пентагоне со скептицизмом отнеслись к отказу президента США Джо Байдена поставлять Украине истребители F-16.

По данным The Washington Post, некоторые официальные лица в Пентагоне предусматривают возможное одобрение передачи Украине истребителей.

Чиновники вспоминают, что такие ситуации уже случались, когда администрация Байдена сначала говорила “нет” на поставку какого-либо оружия, но затем давала согласие.

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Высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности заявил, что хотя планы США вряд ли скоро изменятся, но остается вероятность того, что переговоры возможны. Он напомнил, что поначалу США не хотели предоставлять танки M1 Abrams Украине, но вскоре изменили решение.

Другой чиновник оборонного ведомства признал, что в Пентагоне растет разочарование среди тех, кто хочет больше помочь Украине, но считает, что их взгляды сталкиваются с теми, кто выступает за более осторожный подход.

Он утверждает, что хотя министр обороны Ллойд Остин и некоторые из его старших сотрудников неохотно одобрили передачу танков Abrams и ракетной системы Patriot, Байден в конце концов дал свое разрешение на поставки.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что США исключили отправку истребителей F-16 в Украину. При этом Белый дом поддержал позицию Байдена по поводу отказа передать Украине самолеты F-16.

