Подгорело: в Мелитополе вспыхнул пожар в районе базы оккупантов
Утром 1 февраля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области разгорелся масштабный пожар.
По свидетельству местных жителей, густой дым поднимался в нижней части города за центральным рынком.
Огонь вспыхнул в районе завода Рефма, где оккупанты обустроили свою военную базу.
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– Взрывы не зафиксированы, поэтому, наверное, рашисты заснули с окурком и подгорело, – отметил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
Сейчас украинская сторона выясняет детали пожара.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Иван Федоров
Фото: Иван Федоров