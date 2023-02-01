Февраль, 01 в 11:11

Утром 1 февраля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области разгорелся масштабный пожар.

По свидетельству местных жителей, густой дым поднимался в нижней части города за центральным рынком.

Огонь вспыхнул в районе завода Рефма, где оккупанты обустроили свою военную базу.

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– Взрывы не зафиксированы, поэтому, наверное, рашисты заснули с окурком и подгорело, – отметил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Сейчас украинская сторона выясняет детали пожара.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров