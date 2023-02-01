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Факти / Україна

Підгоріло: у Мелітополі спалахнула пожежа в районі бази окупантів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Пожежа в Мелітополі 1 февраля 2023

Уранці 1 лютого в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спалахнула масштабна пожежа.

За свідченнями місцевих жителів, густий дим здіймався в нижній частині міста за центральним ринком.

Вогонь спалахнув у районі заводу Рефма, де окупанти облаштували свою військову базу.

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– Вибухів не зафіксовано, тож, напевно, рашисти заснули з недопалком і підгоріло, – зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Нині українська сторона з’ясовує деталі пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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