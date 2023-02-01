Підгоріло: у Мелітополі спалахнула пожежа в районі бази окупантів

Лютий, 01 в 11:11

Уранці 1 лютого в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спалахнула масштабна пожежа.

За свідченнями місцевих жителів, густий дим здіймався в нижній частині міста за центральним ринком.

Вогонь спалахнув у районі заводу Рефма, де окупанти облаштували свою військову базу.

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