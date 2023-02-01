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Факты / Україна

Подоляк рассказал, в каком оружии нуждается Украина на текущем этапе войны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

На этом этапе войны, когда российские войска подтягивают на захваченные территории свои резервы, Украина хочет видеть от союзников конкретику в оказании помощи. В частности, речь идет о необходимости передачи авиации и дальнобойных ракет.

Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Каждый этап войны нуждается в определенном оружии. Концентрация резервов РФ на оккупированных территориях требует от Украины и партнеров конкретики. Поэтому: 1. Уже есть танковая коалиция (логистика, обучение, снабжение). 2. Уже есть переговоры о предоставлении ракет повышенной дальности и штурмовой авиации, – написал он.

Напомним, что ранее появилась информация, что Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд.

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