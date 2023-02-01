Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Подоляк розповів, якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

На цьому етапі війни, коли російські війська підтягують на захоплені території свої резерви, Україна хоче бачити від союзників конкретику в наданні допомоги. Зокрема, йдеться про потребу у передачі авіації та далекобійних ракет.

Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Кожен етап війни потребує певної зброї. Концентрація резервів РФ на окупованих територіях вимагає від України й партнерів конкретики. Тому: 1. Уже є танкова коаліція (логістика, навчання, постачання). 2. Уже є переговори про надання ракет підвищеної дальності й штурмової авіації, – написав він.

Нагадаємо, що раніше з’явилась інформація, що Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму $2,2 млрд.

Зараз дивляться

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка