Подоляк розповів, якої зброї потребує Україна на поточному етапі війни

Лютий, 01 в 14:21

На цьому етапі війни, коли російські війська підтягують на захоплені території свої резерви, Україна хоче бачити від союзників конкретику в наданні допомоги. Зокрема, йдеться про потребу у передачі авіації та далекобійних ракет.

Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Кожен етап війни потребує певної зброї. Концентрація резервів РФ на окупованих територіях вимагає від України й партнерів конкретики. Тому: 1. Уже є танкова коаліція (логістика, навчання, постачання). 2. Уже є переговори про надання ракет підвищеної дальності й штурмової авіації, – написав він.

Нагадаємо, що раніше з’явилась інформація, що Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму $2,2 млрд.