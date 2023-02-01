Февраль, 01 в 7:57

За сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 920 оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ за 343 дня полномасштабной войны достигли уже около 128 420 человек.

Кроме того, украинские защитники сожгли восемь танков, четыре боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем, четыре единицы реактивных систем залпового огня и 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Сейчас смотрят Потери РФ на 1 февраля 2023 личного состава – около 128 420 (+920),

танков ‒ 3 209 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 6 382 (+4),

артиллерийских систем – 2 207 (+10),

реактивных систем залпового огня – 458 (+4),

средств противовоздушной обороны ‒ 221,

самолетов – 293,

вертолетов – 284,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 951,

крылатых ракет ‒ 796,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 061 (+13),

специальной техники – 200. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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