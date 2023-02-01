Рекордні дані: ЗСУ за добу знищили орієнтовно 920 окупантів

Лютий, 01 в 7:57

Упродовж доби українські захисники знищили орієнтовно 920 окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ за 343 дні повномасштабної війни сягнули вже близько 128 420.

Крім того, українські захисники спалили вісім танків, чотири бойових броньованих машини, 10 артилерійських систем, чотири одиниці реактивних систем залпового вогню та 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 1 лютого 2023

особового складу ‒ близько 128 420 (+920),

танків ‒ 3 209 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+4),

артилерійських систем – 2 207 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 458 (+4),

засобів протиповітряної оборони ‒ 221,

літаків – 293,

гелікоптерів – 284,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 951,

крилатих ракет ‒ 796,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 061 (+13),

спеціальної техніки ‒ 200.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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