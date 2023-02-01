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Факты / Україна

Сербов вербуют в ЧВК Вагнера воевать в Украине — Стойкович

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

Против Украины в составе российской ЧВК Вагнера может воевать до 200 сербов.

Об этом на брифинге сообщил сербский адвокат, глава общественной группы Octobar Чедомир Стойкович.

– Есть много видео, которые демонстрируют, как сербы участвуют в войне на стороне России. В частности, на передовой, – сказал он.

Кроме того, зафиксировано, что эти сербы одеты в форму, которая, по определенным данным, является формой Вагнера. Однако точных данных о численности наемников у адвоката нет.

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По словам Стойковича, он в январе обратился в суд Белграда и в генеральную прокуратуру Сербии с требованиями запретить деятельность ЧВК Вагнера в Сербии. Но четыре дня спустя расследование было прекращено.

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Этот факт он объясняет тем, что руководитель Сербского государственного агентства безопасности и информации Александар Вулин является “человеком Путина”, имеет дружеские отношения с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Он подчеркнул, что к деятельности в Сербии Вагнера и других милитаристских организаций имеет отношение посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. В частности, на сайте посольства было письмо с информацией о том, куда обращаться в России желающим присоединиться к российским рядам.

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