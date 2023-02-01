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Факти / Україна

Сербів вербують до Вагнера воювати в Україні – Стойкович

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
армія РФ
Фото: Depositphotos

Проти України у складі російської ПВК Вагнера може воювати до 200 сербів.

Про це на брифінгу повідомив сербський адвокат, голова громадської групи Octobar Чедомір Стойкович.

– Є багато відео, які демонструють, як серби беруть участь у війні на боці Росії. Зокрема, на передовій, – сказав він.

Крім того, зафіксовано, що ці серби одягнені у форму, яка, за певними даними, є формою Вагнера. Однак точних даних щодо чисельності найманців у адвоката немає.

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За словами Стойковича, він у січні звернувся до суду Белграду та у генеральну прокуратуру Сербії з вимогами заборонити діяльність ПВК Вагнера у Сербії. Але через чотири дні розслідування було припинено.

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Цей факт він пояснює тим, що керівник Сербської державної агенції безпеки та інформації Александар Вулін є “людиною Путіна”, має дружні стосунки з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Він підкреслив, що до діяльності у Сербії Вагнера та інших мілітаристських організацій має стосунок посол РФ у Сербії Олександр Боцан-Харченко. Зокрема, на сайті посольства був лист з інформацією щодо того, куди звертатися в Росії охочим приєднатися до російських лав.

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