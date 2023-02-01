Февраль, 01 в 14:22

И.о. главы МВД Игорь Клименко заявил в среду, 1 февраля, что экспертизы по делу об авиакатастрофе в Броварах еще не завершены. Он добавил, что версии событий остаются прежними, МВД в рамках расследования выполняет поручения СБУ и ГБР.

– Наши следователи и оперативные сотрудники входят в группу, и конечно, всю информацию, которая есть, мы предоставили следствию, – сказал Клименко.

По его словам, сотрудники МВД вместе с оперативниками и следователями СБУ работали в первые дни после трагедии, чтобы осмотреть место авиакатастрофы.

– Мы осмотрели и проверили огромный массив информации. Это касалось и видеокамер, и граждан, которые тем или иным образом свидетельствовали относительно катастрофы… Конечно, мы надеемся и заинтересованы в том, чтобы следствие как можно быстрее закончилось и мы узнали причины этой авиакатастрофы, – подчеркнул и.о. министра.

Он также прокомментировал следственные действия у экс-главы МВД Арсена Авакова по поводу вертолетов ГСЧС – по его словам, “есть соответствующие уголовные производства, и правоохранительные органы делают свою работу”.

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На вопрос о том, проводятся ли проверки сотрудников МВД в связи с версией о возможной диверсии, он ответил уклончиво – что выполняются поручения от ГБР и СБУ, не уточняя, о каких именно поручениях речь.

– Мы еще ждем экспертизы. Экспертизы, я думаю, дадут следствию ответы на вопросы, которые стоят перед нами… Все версии, которые были озвучены, остаются рабочими, – сообщил Клименко.

Напомним, 18 января в Броварах упал и разбился возле детского сада вертолет ГСЧС. На его борту находилось руководство МВД – министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Все они погибли.

Всего погибло 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.