Лютий, 01 в 14:22

В.о. очільника МВС Ігор Клименко заявив у середу, 1 лютого, що експертизи у справі про авіакатастрофу у Броварах ще не завершено. Він додав, що версії подій залишаються незмінними, МВС у рамках розслідування виконує доручення СБУ та ДБР.

– Наші слідчі та оперативні співробітники входять до групи, і звичайно, всю інформацію, яка є, ми надали слідству, – сказав Клименко.

За його словами, співробітники МВС разом з оперативниками та слідчими СБУ працювали у перші дні після трагедії, щоб оглянути місце авіакатастрофи.

– Ми оглянули та перевірили величезний масив інформації. Це стосувалося і відеокамер, і громадян, які тим чи іншим чином свідчили щодо катастрофи… Звичайно, ми сподіваємось і зацікавлені в тому, щоб слідство якнайшвидше закінчилося і ми дізналися про причини цієї авіакатастрофи, – підкреслив в.о. міністра.

Він також прокоментував слідчі дії у ексглави МВС Арсена Авакова щодо вертольотів ДСНС – за його словами, “є відповідні кримінальні провадження, тож правоохоронні органи роблять свою роботу”.

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На питання про те, чи проводяться перевірки співробітників МВС у зв’язку з версією про можливу диверсію, він відповів ухильно – що виконуються доручення від ДБР та СБУ, не уточнюючи, про які саме доручення йдеться.

– Ми ще чекаємо на експертизу. Експертизи, я думаю, дадуть слідству відповіді на питання, які стоять перед нами… Усі версії, які були озвучені, залишаються робочими, – повідомив Клименко.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах упав та розбився біля дитячого садка вертоліт ДСНС. На його борту було керівництво МВС – міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

Усього загинуло 14 людей, з них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.