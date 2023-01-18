Несмотря на авиакатастрофу в Броварах, все подразделения МВД будут работать стабильно — Клименко

Январь, 18 в 17:17

Несмотря на авиакатастрофу в Броварах Министерство внутренних дел Украины и все подразделения ведомства будут работать стабильно.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Нацполиции и временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко.

— Наша основная задача — продолжение политики МВД, которую основал, успешно внедрял министр Денис Монастырский. Мы должны выполнить все задачи в память о наших собратьях. Мы сделаем все, чтобы страна работала стабильно, а каждый гражданин ощущал безопасность, – сказал он.

По словам Клименко, о назначении новых заместителей главы МВД говорить еще рано, сначала нужно стабилизировать работу министерства.

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— Вместе с другими правоохранительными органами делаем все, чтобы поскорее установить причины этой катастрофы. Будем работать день и ночь для того, чтобы на все вопросы общества мы могли дать четкий ответ и чтобы такая катастрофа не повторялась в дальнейшем, — добавил и. о. главы МВД.

Утром 18 января в Броварах Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

СБУ рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства