Февраль, 01 в 21:37

Министры обороны Украины и Франции подписали меморандум с компанией Thales Group о поставках радиолокационных систем MG 200 для противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по результатам принятия соответствующего решения со своим коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.

— Вместе с моим французским коллегой Себастьяном Лекорню подписали меморандум с Thales Group о поставках радаров MG-200 для ПВО Украины. Это оборудование поможет нам выявлять вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России, — написал он.

Алексей Резников не уточнил, когда эти радары будут предоставлены Украине и в каком количестве.

Сейчас смотрят Министр добавил, что имел встречу с президентом Франции, во время которой состоялся “очень откровенный и продуктивный разговор” относительно насущных потребностей Вооруженных сил Украины. — Франция с нами! Спасибо французскому президенту и народу за лидерство и непоколебимую поддержку, — написал он. Отметим, что Thales Group является французской компанией, специализирующейся на авиации, обороне, безопасности и наземном транспорте. Читайте Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА — Резников Фото: Oleksii Reznikov

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