Україна та Франція підписали меморандум про поставки радарів MG 200 для ППО
Міністри оборони України та Франції підписали меморандум з компанією Thales Group про постачання радіолокаційних систем MG 200 для протиповітряної оборони України.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами ухвалення відповідного рішення зі своїм колегою з Франції Себастьяном Лекорню.
– Разом із моїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радарів MG-200 для ППО України. Це обладнання допоможе нам виявляти ворожі дрони та ракети, зокрема балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії, – написав він.
Олексій Резніков не уточнив, коли ці радари будуть надані Україні та в якій кількості.
Міністр додав, що мав зустріч з президентом Франції, під час якої відбулася “дуже відверта та продуктивна розмова” щодо нагальних потреб Збройних сил України.
– Франція з нами! Дякую французькому президенту і народу за лідерство та непохитну підтримку, – написав він.
Зазначимо, що Thales Group є французькою компанією, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті.
Фото: Oleksii Reznikov