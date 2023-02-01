Лютий, 01 в 21:37

Міністри оборони України та Франції підписали меморандум з компанією Thales Group про постачання радіолокаційних систем MG 200 для протиповітряної оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами ухвалення відповідного рішення зі своїм колегою з Франції Себастьяном Лекорню.

– Разом із моїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радарів MG-200 для ППО України. Це обладнання допоможе нам виявляти ворожі дрони та ракети, зокрема балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії, – написав він.

Олексій Резніков не уточнив, коли ці радари будуть надані Україні та в якій кількості.

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Міністр додав, що мав зустріч з президентом Франції, під час якої відбулася “дуже відверта та продуктивна розмова” щодо нагальних потреб Збройних сил України.

– Франція з нами! Дякую французькому президенту і народу за лідерство та непохитну підтримку, – написав він.

Зазначимо, що Thales Group є французькою компанією, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті.

Фото: Oleksii Reznikov