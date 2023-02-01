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Факти / Україна

Україна та Франція підписали меморандум про поставки радарів MG 200 для ППО

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Україна та Франція підписали меморандум про поставки радарів MG 200 для ППО

Міністри оборони України та Франції підписали меморандум з компанією Thales Group про постачання радіолокаційних систем MG 200 для протиповітряної оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами ухвалення відповідного рішення зі своїм колегою з Франції Себастьяном Лекорню.

– Разом із моїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радарів MG-200 для ППО України. Це обладнання допоможе нам виявляти ворожі дрони та ракети, зокрема балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії, – написав він.

Олексій Резніков не уточнив, коли ці радари будуть надані Україні та в якій кількості.

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Міністр додав, що мав зустріч з президентом Франції, під час якої відбулася “дуже відверта та продуктивна розмова” щодо нагальних потреб Збройних сил України.

– Франція з нами! Дякую французькому президенту і народу за лідерство та непохитну підтримку, – написав він.

Зазначимо, що Thales Group є французькою компанією, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті.

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Фото: Oleksii Reznikov

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