Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА — Резников

Январь, 30 в 13:47

Министерство обороны Украины заключило 16 контрактов на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

– Мы получили заявки от украинских производителей на 75 БПЛА разных типов. После консультаций с Генеральным Штабом ВСУ, после испытаний, Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА, – написал он.

Отмечено, что в 2023 году увеличатся закупки БПЛА для ВСУ. На этот сегмент планируют направить около 20 млрд грн.

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Резников добавил, что это только начало, поскольку речь идет не только о потребностях аэроразведки.

— Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и тому подобное, — говорится в сообщении.

Глава Минобороны в ближайшие дни также планирует встретиться с украинскими разработчиками и производителями БПЛА.

– Сегодня мы сдерживаем врага за счет беспрецедентной помощи партнеров. И искренне благодарны за нее. Но завтра мы должны быть готовы не только обезопасить себя, но и оказать помощь нашим союзникам, выполняя роль щита Европы на востоке. И я уверен, что мы действительно можем быть одним из мировых лидеров в этой сфере, – подчеркнул он.

Ранее Резников выразил надежду, что в ближайшие недели во время последующих переговоров по истребителям F-16 для Украины он получит положительное решение.

Источник: Алексей Резников