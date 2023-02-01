В Укренерго дещо збільшили ліміти для областей, але дефіцит потужності ще значний
1 лютого в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності.
Споживання електроенергії – на рівні вівторка.
– Пошкодження, завдані 13 ракетними та 15 дроновими російськими атаками, – складні та масштабні. Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів, – зазначають в Укренерго.
Крім того, кілька блоків теплових електростанцій ремонтуються з технологічних причин.
Через це ті електростанції, що працюють, не можуть повністю покрити споживання.
Енергетики досі лагодять об’єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені під час останньої масованої атаки 26 січня.
– Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога.
Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше, – пояснюють у національній енергетичній компанії.
1 лютого до всіх обленерго доведені дещо збільшені добові ліміти споживання.
Наразі перевищення лімітів не фіксується. Але, якщо впродовж доби їх не буде дотримано, застосовуватимуться аварійні відключення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.
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Джерело: Укренерго