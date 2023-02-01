Лютий, 01 в 11:56

1 лютого в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності.

Споживання електроенергії – на рівні вівторка.

– Пошкодження, завдані 13 ракетними та 15 дроновими російськими атаками, – складні та масштабні. Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів, – зазначають в Укренерго.

Крім того, кілька блоків теплових електростанцій ремонтуються з технологічних причин.

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Через це ті електростанції, що працюють, не можуть повністю покрити споживання.

Енергетики досі лагодять об’єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені під час останньої масованої атаки 26 січня.

– Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше, – пояснюють у національній енергетичній компанії.

1 лютого до всіх обленерго доведені дещо збільшені добові ліміти споживання.

Наразі перевищення лімітів не фіксується. Але, якщо впродовж доби їх не буде дотримано, застосовуватимуться аварійні відключення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Укренерго