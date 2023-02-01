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Факты / Україна

Заблудился и сам вызвал полицию: на Закарпатье разыскали мужчину, пытавшегося скрыться за границу

Анастасия Гевко, редактор ленты
Заблудился и сам вызвал полицию: на Закарпатье разыскали мужчину, пытавшегося скрыться за границу
Фото: Госпогранслужба

Пограничники Чопского отряда разыскали вблизи села Новоселица Ужгородского района гражданина Украины, который пытался незаконно попасть в Словакию, однако заблудился и вынужден был сам вызвать полицию.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

– 25-летний мужчина надеялся добраться до границы, ориентируясь по навигатору в мобильном телефоне. С железнодорожной станции он направился пешком по проложенному заранее маршруту. Однако вскоре потерял ориентировку и заблудился в горах, – говорится в сообщении.

Заблудился и сам вызвал полицию: на Закарпатье разыскали мужчину, пытавшегося скрыться за границу / 2 фотографии

Пограничники отметили, что мужчина провел всю ночь в лесу среди гор, замерз и изрядно испугался, понимая, что ему не удастся выбраться из леса своими силами.

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– Поэтому утром, когда “поймал” связь, сразу позвонил по телефону на линию 102 и попросил помощи у правоохранителей. Полицейские немедленно сообщили пограничникам. К поискам были привлечены дополнительные пограничные наряды с розыскными собаками, – сообщает ведомство.

В ГПСУ добавили, что мужчину нашли в нескольких километрах от границы, он оказался жителем Запорожья и признался, что планировал добраться до Словакии незаконным способом. Там он собирался решить, куда идти дальше.

– Однако он не ожидал сложностей при преодолении горной местности. Мужчине оказали необходимую помощь. Пока он чувствует себя хорошо и находится в безопасности, – резюмировали пограничники.

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Источник: Госпогранслужба
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