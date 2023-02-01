Заблукав і сам подзвонив у поліцію: на Закарпатті розшукали чоловіка, що намагався втекти за кордон
Прикордонники Чопського загону розшукали поблизу села Новоселиця Ужгородського району громадянина України, який намагався у незаконний спосіб потрапити до Словаччини, проте заблукав і вимушений був сам викликати поліцію.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
– 25-річний чоловік сподівався дістатися кордону, орієнтуючись за навігатором у мобільному телефоні. Із залізничної станції він попрямував пішки за прокладеним завчасно маршрутом. Однак невдовзі втратив орієнтування та заблукав у горах, – йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що чоловік провів усю ніч у лісі серед гір, змерз і неабияк злякався, розуміючи, що йому не вдасться вибратися з лісу самотужки.
– Тому зранку, коли “зловив” зв’язок, одразу зателефонував на лінію 102 та попросив допомоги у правоохоронців. Поліцейські негайно повідомили прикордонників. До пошуків були залучені додаткові прикордонні наряди з розшуковими собаками, – повідомляє відомство.
У ДПСУ додали, що чоловіка знайшли за декілька кілометрів від кордону, він виявився жителем Запоріжжя та зізнався, що планував дістатися Словаччини у незаконний спосіб. Там він збирався вирішити, куди прямувати далі.
– Однак не очікував на складнощі під час подолання гірської місцевості. Чоловікові надали необхідну допомогу. Наразі він почувається добре та перебуває у безпеці, – резюмували прикордонники.