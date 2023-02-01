Февраль, 01 в 11:11

Контрразведка и следователи СБУ обнаружили новые факты преступной деятельности экс-президента АО Мотор Сич, который подозревается в работе на страну-агрессора.

— В ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленное должностное лицо осуществляло финансирование террористической организации “ДНР”. В частности, из-за уплаты “налогов” и “сборов” в бюджет этого квазиобразования, — сообщает СБУ.

Среди прочего он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой “ДНР”. Его целью было снабжение авиакомплектующих предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Установлено, что благодаря сделке “бюджет” террористической организации “ДНР” получил более 290 млн российских рублей в виде “налогов” от реализации авиапродукции для нужд оккупантов.

Сейчас смотрят – Полученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте, – говорится в сообщении. На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили бывшему главе Мотор Сич о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). Кроме того, в ходе новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО Мотор Сич от представителей военно-политического руководства России. Пополнил бюджет оккупантов на 290 млн рублей: экс-президент Мотор Сич сотрудничал с “ДНР” / 9 фотографий Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Напомним, что 23 октября СБУ задержала Вячеслава Богуслаева. Ему объявлено подозрение по двум статьям УКУ – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору). Дело касается незаконных поставок ПАО Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

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