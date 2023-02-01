Лютий, 01 в 11:11

Контррозвідка та слідчі СБУ викрили нові факти злочинної діяльності експрезидента АТ Мотор Січ, який підозрюється в роботі на країну-агресора.

– Під час слідчо-оперативних дій встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації “ДНР”, зокрема, через сплату “податків” та “зборів” у бюджет цього квазіутворення, – повідомляє СБУ.

Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебуває під контролем так званої “ДНР”. Його метою було постачання авіакомпонентів до підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Встановлено, що через оборудку “бюджет” терористичної організації “ДНР” отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді “податків” від реалізації авіапродукції для потреб окупантів.

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– Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті, – йдеться у повідомленні.

На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили колишньому очільнику Мотор Січ про нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Крім того, під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ Мотор Січ від представників військово-політичного керівництва Росії.

Збагатив бюджет окупантів на 290 млн рублів: експрезидент Мотор Січ співпрацював з “ДНР” / 9 фотографий

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що 23 жовтня Служба безпеки України затримала В’ячеслава Богуслаєва. Йому було оголошено підозру за двома статтями ККУ – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Справа стосується незаконного постачання Мотор Січчю товарів військового призначення для російської штурмової авіації.