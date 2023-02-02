Февраль, 02 в 16:36

Во временно оккупированном Мариуполе “бавовна”.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Весь город вздрогнул от серии взрывов. Зафиксированы прилеты в Порт-Сити (место базирования оккупантов и Единой России) и в полях в районе 23-го микрорайона, где оккупанты любили прятать ПВО. Поздравляю мариупольцев с “бавовной”. Деокупация становится ближе, – написал он в Telegram.

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В последнее время в Мариуполе все чаще раздаются взрывы. Так, 28 января, в Кальмиусском районе Мариуполя на границе заводов Азовмаш и им. Ильича раздался мощный взрыв.

За четыре дня до этого в городе тоже была “бавовна”.

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