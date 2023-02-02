“Бавовна” в Мариуполе: серия взрывов раздается в Порт-Сити
Во временно оккупированном Мариуполе “бавовна”.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Весь город вздрогнул от серии взрывов. Зафиксированы прилеты в Порт-Сити (место базирования оккупантов и Единой России) и в полях в районе 23-го микрорайона, где оккупанты любили прятать ПВО. Поздравляю мариупольцев с “бавовной”. Деокупация становится ближе, – написал он в Telegram.
В последнее время в Мариуполе все чаще раздаются взрывы. Так, 28 января, в Кальмиусском районе Мариуполя на границе заводов Азовмаш и им. Ильича раздался мощный взрыв.
За четыре дня до этого в городе тоже была “бавовна”.
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