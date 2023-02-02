У тимчасово окупованому Маріуполі “бавовна”.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Все місто здригнулось від серії вибухів. Зафіксовано прильоти в Порт-Сіті (місце базування окупантів та Єдиної Росії) та в полях в районі 23-го мікрорайону, де окупанти полюбляли ховати ППО. Вітаю Маріупольців з бавовною. Деокупація стає ближче, – написав він у Telegram.

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Останнім часом у Маріуполі дедалі частіше лунають вибухи. Так, 28 січня, в Кальміуському районі Маріуполя на межі заводів Азовмаш та ім. Ілліча пролунав потужний вибух.

За чотири дні до цього у місті також була “бавовна”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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