“Бавовна” у Маріуполі: серія вибухів лунає у Порт-Сіті
У тимчасово окупованому Маріуполі “бавовна”.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Все місто здригнулось від серії вибухів. Зафіксовано прильоти в Порт-Сіті (місце базування окупантів та Єдиної Росії) та в полях в районі 23-го мікрорайону, де окупанти полюбляли ховати ППО. Вітаю Маріупольців з бавовною. Деокупація стає ближче, – написав він у Telegram.
Останнім часом у Маріуполі дедалі частіше лунають вибухи. Так, 28 січня, в Кальміуському районі Маріуполя на межі заводів Азовмаш та ім. Ілліча пролунав потужний вибух.
За чотири дні до цього у місті також була “бавовна”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.
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