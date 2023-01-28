Сегодня, 28 января, в Кальмиусском районе оккупированного Мариуполя на границе заводов Азовмаш и им. Ильича раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Обновлено в 09:50. После взрыва в большинстве районов города исчезло электричество. Также отсутствует электроснабжение во многих селениях приморской части Мариупольского района.

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По его словам, что это был за взрыв — пока уточняется.

– Но эти приятные украинскому уху звуки все чаще раздаются в городе. Настолько, что оккупанты уже не употребляют “разминирование”, – рассказал Петр Андрющенко.

Ранее он сообщал, что в Мариуполь начали прибывать грузовики с живой силой оккупантов. И в городе находится более 30 тыс. россиян. В окрестностях строят оборонительные линии.

Фото: Петр Адрющенко