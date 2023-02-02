Февраль, 02 в 18:59

Украина приложит все усилия, чтобы выполнить требования для вступления в Европейский Союз как можно скорее.

Об этом после завершения совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве заявил журналистам премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что решение о членстве в ЕС должны принять 27 стран, поэтому этот процесс займет некоторое время.

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— Когда я говорю о двух годах, то речь идет о том, что мы приложим все усилия, чтобы положить ЕС на стол отчет о том, что мы готовы. Мы понимаем, что одобрение этого решения займет время. Но мы хотим завершить свою часть работы как можно быстрее, – сказал он.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, быстрое выполнение требований ЕС возможно.

— Цель (которой нужно достичь для готовности к вступлению) – она стандартизирована. Но скорость, с которой достигается эта цель – разная для каждой страны. Процесс вступления зависит от действий. Какие-то государства быстрые, какие-то медленные, какие-то даже двигаются назад, — сказала президент ЕК.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина имеет амбициозный двухлетний график, чтобы реализовать план вступления в ЕС.