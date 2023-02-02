Февраль, 02 в 21:25

Великобритания не исключает поставку Украине истребителей, однако это не станет для Киева “волшебной палочкой” в войне с Россией.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

На пресс-брифинге Уоллеса спросили о возможности поставки британских истребителей для использования украинскими войсками. Он ответил, что не существует “волшебной палочки”, которая могла бы помочь Киеву в борьбе с Москвой.

Сейчас смотрят — Что касается истребителей, то за последний год я понял одну вещь: не надо ничего исключать, не надо ничего отбрасывать. Это простая реальность. Мы реагируем на потребности украинцев в то время, основываясь на том, что украинцы говорят нам, что мы видим в разведке, на наших знаниях о россиянах на поле боя, — сказал он. Британский министр обороны не исключил возможности отправки истребителей, но сказал, что истребители — это не то, что нужно Украине в данный момент. По его словам, сейчас необходимо учитывать практические вопросы, к примеру, количество месяцев, необходимое для обучения украинских сил использованию истребителей. Вместо этого Бен Уоллес заявил, что в настоящее время Украине необходимо усилить наземные силы. — Что нужно украинцам, так это способность формировать военные формирования на земле, чтобы использовать маневр с применением комбинированных вооружений для оттеснения российских войск. Именно так можно победить атаки “живой силы”, к которым сейчас вынуждены прибегать россияне… они прибегают к атакам, подобным Первой мировой войне, с соответствующими потерями, — сказал он. Бывший глава британского правительства Борис Джонсон ранее призвал страны Запада поставить Украине истребители “как можно скорее”, чтобы сэкономить время, деньги и спасти жизни. Читайте Удастся ли Украине получить F-16: все, что известно о поставках истребителей

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