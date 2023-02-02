Лютий, 02 в 21:25

Велика Британія не виключає постачання Україні винищувачів, однак це не стане для Києва “чарівною паличкою” у війні з Росією.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Під час пресбрифінгу Воллеса запитали про можливість постачання британських винищувачів для використання українськими військами. Він відповів, що не існує “чарівної палички”, яка могла б допомогти Києву в боротьбі з Москвою.

Зараз дивляться

– Що стосується винищувачів, то за останній рік я зрозумів одну річ: не треба нічого виключати, не треба нічого відкидати. Це проста реальність. Ми реагуємо на потреби українців у той час, ґрунтуючись на тому, що українці кажуть нам, що ми бачимо в розвідці, на наших знаннях про росіян на полі бою, – сказав він.

Британський міністр оборони не відкинув можливості відправки винищувачів, але сказав, що винищувачі – це не те, що потрібно Україні наразі.

За його словами, зараз необхідно враховувати практичні питання, наприклад, кількість місяців, необхідну для навчання українських сил використанню винищувачів.

Замість цього Бен Воллес заявив, що наразі Україні необхідно посилити наземні сили.

– Що потрібно українцям, так це здатність формувати військові формування на землі, щоб використовувати маневр із застосуванням комбінованих озброєнь для відтіснення російських військ. Саме так можна перемогти атаки “живої сили”, до яких зараз змушені вдаватися росіяни… вони вдаються до атак, подібних до Першої світової війни, з відповідними втратами, – сказав він.

Колишній глава британського уряду Борис Джонсон раніше закликав країни Заходу поставити Україні винищувачі “якнайшвидше”, щоб заощадити час, гроші та врятувати життя.