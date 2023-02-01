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Факты / Світ

Сэкономите время – спасете больше жизней: Борис Джонсон призывает Запад как можно скорее дать Украине истребители

Анастасия Гевко, редактор ленты
Сэкономите время – спасете больше жизней: Борис Джонсон призывает Запад как можно скорее дать Украине истребители
Фото: Getty Images

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал страны Запада поставить Украине истребители “как можно скорее”.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Джонсон находится в Вашингтоне для переговоров с законодателями США по усилению поддержки Украины. Он сказал, что президент Владимир Зеленский должен получить все необходимое оборудование.

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– Скажу лишь то, что каждый раз, когда мы говорили, что будет ошибкой дать такую-то единицу оружия, мы, в конце концов, это делали, и это в конечном счете оказывается правильным для Украины, – подчеркнул он.

Джонсон напомнил, как ему говорили, что дать украинцам противотанковые ракеты – неправильно, однако они оказались незаменимыми.

Экс-премьер сказал, что помнит, какие “были споры по поводу реактивных систем залпового огня, РСЗО”, но они оказались “неоценимыми” для украинцев.

– Все, что я говорю – это экономить время, экономить деньги, спасать жизнь. Дайте украинцам то, что им нужно, как можно скорее, – призвал Борис Джонсон.

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Источник: The Guardian
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