Февраль, 02 в 13:07

Днем 2 февраля российские войска нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области.

Обновлено в 13:07.

– Краматорск снова содрогнулся от взрывов – россияне нанесли еще два ракетных удара, – сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам главы области, оккупанты снова ударили по жилой застройке в центре города.

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По предварительной информации, есть раненые среди гражданских.

По состоянию на эту минуту в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об угрозе в Донецкой области известили в 12:21.

Уже через восемь минут после этого городской глава Александр Гончаренко подтвердил факт удара по городу и призвал людей не покидать укрытий.

Напомним, что накануне, ориентировочно в 21:45 1 февраля, российские войска ударили по Краматорску, предположительно, ракетой типа Искандер.

Вражеский снаряд повредил по меньшей мере восемь домов.

В четырехэтажном жилом доме российская ракета разрушила целый подъезд.

От удара загорелись рядом припаркованные автомобили.

В результате обстрела три человека погибли, восемь получили ранения (двое из них – в тяжелом состоянии).

Еще одну женщину до сих пор ищут под завалами дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 344-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Гончаренко, Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко