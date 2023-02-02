Новый удар по Краматорску: есть раненые среди гражданских
Днем 2 февраля российские войска нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области.
Обновлено в 13:07.
– Краматорск снова содрогнулся от взрывов – россияне нанесли еще два ракетных удара, – сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.
По словам главы области, оккупанты снова ударили по жилой застройке в центре города.
По предварительной информации, есть раненые среди гражданских.
По состоянию на эту минуту в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об угрозе в Донецкой области известили в 12:21.
Уже через восемь минут после этого городской глава Александр Гончаренко подтвердил факт удара по городу и призвал людей не покидать укрытий.
Напомним, что накануне, ориентировочно в 21:45 1 февраля, российские войска ударили по Краматорску, предположительно, ракетой типа Искандер.
Вражеский снаряд повредил по меньшей мере восемь домов.
В четырехэтажном жилом доме российская ракета разрушила целый подъезд.
От удара загорелись рядом припаркованные автомобили.
В результате обстрела три человека погибли, восемь получили ранения (двое из них – в тяжелом состоянии).
Еще одну женщину до сих пор ищут под завалами дома.
Полномасштабная война в Украине длится уже 344-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Александр Гончаренко, Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко