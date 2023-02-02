Щонайменше 5 поранених: РФ вдарила по будинках, поліклініці та школі Краматорська
Удень 2 лютого російські війська завдали чергового удару по Краматорську Донецької області.
Оновлено о 15:28. Унаслідок обстрілу щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.
Пошкоджено 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитячу поліклініку, школу, гаражі та автівки.
На місці удару працюють правоохоронці, рятувальники та комунальні служби.
Оновлено о 13:07.
– Краматорськ знову здригнувся від вибухів – росіяни завдали ще двох ракетних ударів, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За словами очільника області, окупанти знову вдарили по житловій забудові в центрі міста.
За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних.
Про загрозу в Донецькій області сповістили о 12:21.
Уже за вісім хвилин після цього міський голова Олександр Гончаренко підтвердив факт удару по місту та закликав людей не покидати укриттів.
Нагадаємо, що напередодні, орієнтовно о 21:45 1 лютого, російські війська вдарили по Краматорську, імовірно, ракетою типу Іскандер.
Ворожий снаряд пошкодив щонайменше вісім будинків.
У чотириповерховому житловому будинку російська ракета зруйнувала цілий під’їзд.
Від удару зайнялись поруч припарковані автомобілі.
Унаслідок обстрілу троє людей загинули, восьмеро дістали поранення (двоє з них – у важкому стані).
Ще одну жінку досі шукають під завалами будинку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олександр Гончаренко, Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко
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