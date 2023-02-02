Щонайменше 5 поранених: РФ вдарила по будинках, поліклініці та школі Краматорська

Удень 2 лютого російські війська завдали чергового удару по Краматорську Донецької області.

Оновлено о 15:28. Унаслідок обстрілу щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.

Пошкоджено 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитячу поліклініку, школу, гаражі та автівки.

На місці удару працюють правоохоронці, рятувальники та комунальні служби.

Оновлено о 13:07.

– Краматорськ знову здригнувся від вибухів – росіяни завдали ще двох ракетних ударів, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами очільника області, окупанти знову вдарили по житловій забудові в центрі міста.

За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних.

Про загрозу в Донецькій області сповістили о 12:21.

Уже за вісім хвилин після цього міський голова Олександр Гончаренко підтвердив факт удару по місту та закликав людей не покидати укриттів.

Нагадаємо, що напередодні, орієнтовно о 21:45 1 лютого, російські війська вдарили по Краматорську, імовірно, ракетою типу Іскандер.

Ворожий снаряд пошкодив щонайменше вісім будинків.

У чотириповерховому житловому будинку російська ракета зруйнувала цілий під’їзд.

Від удару зайнялись поруч припарковані автомобілі.

Унаслідок обстрілу троє людей загинули, восьмеро дістали поранення (двоє з них – у важкому стані).

Ще одну жінку досі шукають під завалами будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Гончаренко, Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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