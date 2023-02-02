ЕС объявит о выделении Украине €400 млн для поддержки реформ — Bloomberg

Февраль, 02 в 12:52

Европейский Союз объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в размере €400 млн для поддержки процесса реформ.

Об этом в Брюсселе заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Он отметил, что вскоре блок также предложит продолжить приостановку всех тарифов и мер торговой защиты по украинскому импорту.

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Кроме того, будет обсуждаться приостановление финансовых взносов Украины для участия в программах ЕС, пока в стране остаются финансовые проблемы.

Напомним, что 2 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 членов Европейской комиссии для консультаций с украинским правительством.

3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ключевой темой саммита Украина-ЕС будет запуск официальных переговоров по членству нашего государства в блоке.