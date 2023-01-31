Январь, 31 в 17:07

Ключевой темой саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля, будет запуск официальных переговоров по членству нашего государства в блоке.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев хочет добиться ощутимых результатов 24-го саммита. Так, во время этого мероприятия Украина отчитается о выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для старта переговоров.

Сейчас смотрят

– Мы готовимся представить результаты выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС… Ключевым вопросом повестки дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС после того, как Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии и получит положительную оценку, — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, в МИД ожидают значительного прогресса в вопросах приближения к внутреннему рынку ЕС и взаимодействия в энергетической сфере.

В центре обсуждения будут и новые санкции против России. Киев настаивает на том, чтобы под ограничения попали российская индустрия ракет и беспилотников, а также атомная индустрия.

Отдельными темами на саммите будут: ситуация в сфере безопасности; “формула мира” из 10 шагов, предложенная президентом Владимиром Зеленским; привлечение РФ к ответственности за совершенные преступления. Участники уделят внимание послевоенному восстановлению Украины.

По словам Кулебы, в ходе саммита планируется подписание ряда отраслевых документов, а также утверждение совместного итогового заявления. МИД и Офис президента сейчас работают над тем, чтобы это заявление “было максимально сильным и максимально отвечало интересам Украины”.

Как известно, во время саммита 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретится с председателями Европейского Совета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Накануне саммита, 2 февраля, в Киев прибудет делегация еврокомиссаров для встреч с представителями украинской власти.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС 23 июня 2022 года. Такое решение было поддержано всеми 27 странами-членами. Но прежде, чем начнутся официальные переговоры о вступлении, наше государство должно выполнить семь блоков рекомендаций.

Еврокомиссия оценит прогресс, достигнутый Украиной на этом пути, осенью 2023 года.