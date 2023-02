ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат и предоставит €25 млн на разминирование территорий — Боррель

Европейский союз подготовит еще 15 тыс. украинских военных, а также выделит €25 млн на разминирование территории нашего государства.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023