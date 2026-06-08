С началом лета украинцы все активнее пересекают западную границу как с туристической целью, так и через поездки к родственникам в странах ЕС.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, пограничники и таможенные службы советуют заранее проверять загруженность переходов и учитывать возможные задержки в работе электронных систем контроля.

Какая ситуация на польско-украинской границе сегодня и что происходит на пунктах пропуска читайте в нашем материале.

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Шегини-Медика: очереди на границе сегодня

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 15:00 8 июня ситуация в отдельных направлениях остается неоднородной — от полного отсутствия очередей до умеренного скопления транспорта на наиболее популярных маршрутах.

Самая большая нагрузка наблюдается именно на выезде в Польшу. По данным пограничников, на части пунктов пропуска образовались очереди легковых автомобилей, в то время как другие работают без задержек.

В частности, на контрольно-пропускном пункте Шегини — Медика сейчас ожидает около 60 легковых автомобилей, что создает заметное замедление движения. Это одно из загруженных направлений, где очереди на границе Украина Польша сегодня остаются большими.

Какие очереди на границе с Польшей сегодня:

Самые длинные очереди сейчас фиксируют в пунктах пропуска Устилуг и Шегини – Медика, где выезда из Украины ожидают примерно по 60 легковых автомобилей.

Заметное скопление транспорта также наблюдается в пункте пропуска в Краковец, где в очереди находится около 40 автомобилей.

На переходе Угринов выезда ожидают около 25 автомобилей, а в Нижанковичах — еще примерно 15 автомобилей.

В то же время через пункт пропуска Ягодин сейчас ожидают пересечения границы три автобуса. При этом пропуск легковых автомобилей там временно не совершается, а пешеходное движение остается закрытым.

Без очередей работают пункты пропуска Рава-Русская, Грушев и Смольница.

Ситуация на словацкой границе: умеренная нагрузка

По направлению к Словакии ситуация в целом спокойнее, однако небольшие очереди все же есть.

В пункте пропуска Малый Березный ожидает около 10 легковых автомобилей, а в Ужгороде — около 25 авто.

Пешеходный переход Малые Селменцы работает по ограниченному графику, что также влияет на общую пропускную способность, но существенные задержки там не зафиксированы.

Венгерское направление: локальные очереди без критических пробок

На границе с Венгрией ситуация остается стабильной, хотя отдельные пункты пропуска имеют небольшое накопление транспорта.

На пункте Тиса в очереди 12 легковых автомобилей и несколько автобусов, что создает умеренную нагрузку.

В Лужанке и Вилке фиксируется по 10 автомобилей в очереди, что не приводит к значительным задержкам.

Другие пункты пропуска — в частности, Звенково, Косино и Большая Паладь — работают без очередей или с минимальной нагрузкой.

Румынское и молдавское направления: преимущественно свободное движение

На границе с Румынией ситуация остается стабильной. В пунктах Порубное, Солотвино, Дьяковцы и других очередей не зафиксировано, движение транспорта происходит в обычном режиме.

Похожая ситуация и на молдавском направлении: в пунктах пропуска Мамалыга, Кельменцы и Россошаны очередей нет, что позволяет пересекать границу без задержек.

Как проверить очереди на границе Украина — Польша перед поездкой

Перед выездом за границу важно проверять актуальную ситуацию, ведь нагрузки на пункты пропуска могут изменяться в течение дня.

Актуальные данные об очередях на польской границе и других направлениях публикует Государственная таможенная служба Украины, где можно отследить ориентировочное время ожидания для легковых и грузовых автомобилей.

Также оперативную информацию регулярно обновляет Западное региональное управление Госпогранслужбы в своих официальных сообщениях. Отдельно стоит пользоваться сервисом єЧерга, который позволяет отслеживать загруженность пунктов пропуска онлайн.

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