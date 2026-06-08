Начало июня в Украине ознаменовалось заметной изменчивостью, ведь в разных регионах страны погода вела себя по-разному, без четкого сценария. Где-то доминировали кратковременные ливни, где-то прояснение и ощутимое потепление, но общая картина оставалась неустойчивой.

Когда закончатся дожди в Украине и будет ли в ближайшее время стабильная сухая погода, читайте в нашем материале.

Будет ли сегодня дождь: что говорят в УкрГМЦ

Как свидетельствуют прогнозы синоптиков, подобная тенденция пока не спешит меняться. Атмосфера над Украиной остается активной, с постоянным чередованием фронтов.

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Украинский гидрометеорологический центр сообщает об опасных метеорологических явлениях 8 июня, в частности, для Киева.

По данным синоптиков, сегодня будет дождь, а к концу дня ожидаются грозы с дождем. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Подобные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта. Фактически речь идет не просто о дождях, а о локально активных атмосферных процессах, которые уже сейчас влияют на городскую инфраструктуру.

Будет ли дождь в ближайшие дни

По прогнозу синоптики Наталки Диденко, 9 июня осадков в Украине будет немало. Она отмечает, что дожди завтра пройдут в большинстве областей, и только западные регионы будут значительно меньше осадков.

Температура воздуха при этом остается достаточно контрастной, ведь на западе и востоке ожидается до +25…+29°, тогда как в центральных и северных областях — в пределах +20…+24°.

Особое внимание обращает на Киев: в столице 9 июня прогнозируются периодические дожди из-за прохождения атмосферного фронта. Температура днем ​​будет относительно комфортной – около +22…+23°.

Диденко также отмечает, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками, а жара на юге и востоке будет усиливаться из-за высокой влажности воздуха. В то же время в конце недели возможно снижение температуры.

Когда прекратятся дожди и стоит ли ждать жары

Похожую оценку дает синоптик Виталий Постригань, объясняющий, что нынешняя погода связана с активными атмосферными процессами.

По его словам, недавние ливни местами были вызваны локальным циклоном, сформировавшимся над Черкасщиной. Это типичный пример летней конвективной активности, когда осадки могут быть кратковременными, но интенсивными с грозами и градом.

Постригание также подчеркивает важную климатическую деталь: дожди в июне являются естественными и даже полезными. За последние десятилетия были как очень сухие, так и чрезмерно влажные июне, что показывает нормальную климатическую изменчивость сезона.

По его прогнозу, 9 июня Черкасская область и ряд других регионов будут оставаться под влиянием неустойчивой воздушной массы, поэтому кратковременные дожди будут сохраняться.

В то же время, основной “двигатель” летней стабильной жары — Азорский антициклон — пока не может уверенно закрепиться над материковой частью Европы.

Впрочем, уже в среду и четверг, 10–11 июня, его влияние станет более ощутимым. Это означает больше солнца и сухую погоду в большинстве регионов. Температура днем ​​повысится до +27…+29°, а ночью будет оставаться мягкой и комфортной — +13…+18°.

В пятницу ситуация снова изменится, ведь с северо-запада продвинется барическая котловина, которая откроет путь свежему атлантическому воздуху. Атмосферные фронты активизируются, поэтому снова возрастет вероятность более интенсивных дождей и гроз.

Почему дожди не отступают: что происходит в атмосфере

Синоптическая ситуация сейчас определяется борьбой разных воздушных масс. Атлантические фронты периодически заходят на территорию Украины, принося влагу и неустойчивость, в то время как области повышенного давления не успевают полностью стабилизировать погоду.

Поэтому формируется эффект “волн”, когда короткие периоды улучшения быстро сменяются новыми дождями. Именно поэтому вопрос о том, когда закончатся дожди в Украине, пока нет однозначного ответа, ситуация остается изменчивой.

Когда ждать ослабления осадков

Синоптики осторожно предполагают, что короткие окна сухой погоды возможны, но они будут непродолжительными. В середине недели в отдельных регионах может установиться более стабильная погода, однако в конце недели снова ожидается активизация атмосферных фронтов.

Так что вопрос, будет ли дождь в ближайшие дни, почти повсюду имеет ответ: да, но с разной интенсивностью и продолжительностью.

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