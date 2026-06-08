В понедельник, 8 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда.

Об этом сообщили в САП.

ВАКС утвердил соглашение с экс-главой Верховного Суда

Антикоррупционный суд не называет имени судьи, однако в НАБУ сообщили Суспільному, что речь идет о Всеволоде Князеве.

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Его разоблачили в мае 2023 года при получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

— Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласился предоставить изобличающие показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества, — говорится в сообщении.

Приговором ВАКС бывший председатель Верховного Суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Суд назначил ему следующее наказание:

5 лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года;

конфискацию квартиры и дома;

конфискацию более $200 тыс. личных сбережений;

специальную конфискацию $1 248 700, которые были предметом неправомерной выгоды.

Также в соответствии с договоренностями сторон бывший председатель Верховного Суда перечислит на поддержку Вооруженных сил через БФ Вернись живым $1 104 600.

— Подчеркиваем, что соглашение о признании виновности — это реальный и действенный механизм достижения правосудия. Это не откуп и не способ избежать ответственности, как иногда ошибочно считает общество, а осознанный шаг ради прагматичного баланса интересов государства и правосудия, — отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП подчеркнули, что этот механизм позволяет сделать уголовный процесс более эффективным, а государство получает конкретный результат в сжатые сроки.

Судебное рассмотрение дела по существу стартовало в августе 2024 года. С тех пор прошло почти два года без окончательного решения.

Подписание соглашения завершило этот длительный процесс: бывший высокопоставленный чиновник официально признал вину, его виновность установлена судом, а также назначено реальное наказание.

Кроме того, благодаря заключению соглашения государство получило значительный финансовый результат. В бюджет поступило $2 554 300, что составляет более 113 млн грн.

Что известно о деле о коррупции в Верховном Суде

Напомним, в мае 2023 года в НАБУ сообщили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долларов руководством и судьями Верховного Суда.

По данным следствия, взятка была связана с решением Большой палаты Верховного Суда от 19 апреля 2023 года о признании законности приобретения в 2002 году пакета акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo, одним из акционеров которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Во время пленума Верховного Суда 140 судей поддержали выражение недоверия тогдашнему председателю ВС Всеволоду Князеву.

Также было принято постановление о прекращении его полномочий на должности председателя Верховного Суда.

19 мая 2026 года НАБУ сообщило о проведении следственных действий в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.

В тот же день бюро объявило о подозрении трем действующим судьям Верховного Суда и одному судье в отставке. Отмечалось, что речь идет о деле, по которому ранее было выдвинуто обвинение бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

29 мая этого года Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия трех судей, которых подозревают по делу о коррупции в Верховном Суде.

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