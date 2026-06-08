NASA представило новый элемент экипировки для будущих лунных миссий Artemis — специальный костюм внутреннего слоя, созданный в сотрудничестве компаний Axiom Space и Prada.

Новый комплект получил название Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), то есть он предназначен для охлаждения и вентиляции.

Разработка станет частью снаряжения экипажа миссии Artemis IV, которая должна вернуть людей на Луну в 2028 году.

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Для чего астронавтам нужен LCVG

LCVG является базовым слоем под скафандром AxEMU, который ранее совместно разработали Axiom Space и итальянский модный дом Prada.

Основная задача костюма — поддерживать комфортную температуру тела астронавтов во время работы внутри скафандра и выходов на поверхность Луны.

Для этого через систему трубок, встроенных в ткань, циркулирует холодная вода, которая отводит избыточное тепло от организма. Разработчики также предусмотрели резервную систему охлаждения на случай отказа основной, чего не было в предыдущих поколениях подобных костюмов.

Помимо охлаждения, LCVG отвечает за вентиляцию. Через него в шлем подается свежий воздух с кислородом, а выдыхаемый углекислый газ направляется в систему очистки для дальнейшей переработки.

NASA и модные бренды

Сотрудничество космической отрасли с представителями мира моды не является новым для NASA.

Ранее агентство поддерживало проект BioSuit, разработанный профессором Массачусетского технологического института Давой Ньюман. Над концепцией также работал архитектор Гильермо Тротти.

Идея заключалась в создании более легкого и гибкого скафандра с использованием современных материалов и технологий производства.

Представление новой экипировки состоялось спустя два месяца после завершения исторической миссии Artemis II.

В NASA заявили, что сосредотачиваются на подготовке следующих этапов программы Artemis, которые должны вернуть людей на поверхность Луны и заложить основу для будущих полетов на Марс.

Источник : The Verge

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